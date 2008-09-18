«Порту» не за что критиковать

Тренер «Порту» Жезуальдо Феррейра остался полностью удовлетворен игрой своей команды, которая одержала уверенную победу над турецким «Фенербахче» со счетом 3:1, отмечает «Спорт.com.ua». «Не думаю, что нам пришлось тяжело. Меня предупреждали, что «Фенербахче» отличная команда с очень талантливыми игроками. Но я не припоминаю, чтобы у них были реальные моменты. Они нанесли 8 ударов, а мы 18. Кроме того, у нас было еще 3-4 момента, которые могли решить исход встречи. Я очень рад, этот результат показывает, что мы работаем в правильном направлении. Мне не за что критиковать команду».