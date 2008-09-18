Галлас: Было очень тяжело

Капитан лондонского «Арсенала» Уильям Галлас остался недоволен результатом матча с киевским «Динамо», хотя и признал, что получить одно очко на выезде тоже неплохо. «Было очень тяжело…Думаю, мы хорошо играли в первом тайме, чего не скажешь о втором, - сказал Галлас Sky Sports. – Это неплохой результат, но мы чувствуем, что могли бы сыграть лучше и добиться большего. Одно очко тоже хорошо, но теперь нам нужно готовиться к следующему матчу на выходных. Сегодня мы допускали ошибки, и это недопустимо для команды», передает «Спорт.com.ua». На вопрос журналистов об 11-метровом в ворота «Арсенала» футболист ответил неопределенно: «Не знаю, был там пенальти или нет».