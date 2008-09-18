Раньери: Важно было начать победой

Тренер «Ювентуса» Клаудио Раньери остался доволен результатом матча с «зенитом» и считает, что его команда прошла серьезный тест, информирует «Спорт.com.ua». «Это был сложный и очень тактический матч, так как «Зенит» находится в лучшей физической форме и играет с пятью полузащитниками, - сказал Раньери на пресс-конференции. – Мы знали, что они хорошо играют на контратаках, поэтому доволен тем, что мы редко предоставляли им возможность проявить себя. Эта была настоящая борьба, мои комплименты «Зениту», естественно, что как чемпион Кубка УЕФА и обладатель Суперкубка это сильная команда. Для нас было важно начать групповой этап с победы. У нас очень сильная группа. Я ничего не знаю о БАТЭ, но «Реал», «Ювентус» и «Зенит» отличные команды».