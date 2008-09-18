Российская шахматистка выиграла чемпионат мира

Российская шахматистка Александра Костенюк выиграла чемпионат мира, завершившийся 17 сентября в Нальчике. В финальной серии, состоявшей из четырех партий, Костенюк победила китаянку Хоу Ифань со счетом 2,5 на 1,5 очка. Последняя партия, состоявшаяся в среду, завершилась вничью, что позволило россиянке одержать общую победу, сообщает «Лента.ru». 24-летняя Костенюк добилась решающего преимущества в первой партии (14 сентября), выигранной россиянкой черными фигурами. В трех следующих партиях 14-летней Хоу Ифань не удалось одержать ни одной победы. Таким образом, Костенюк стала 12-й чемпионкой мира по шахматам среди женщин. Российская спортсменка начала заниматься шахматами в пять лет, в 1994 году выиграла чемпионат Москвы в возрастной группе до 10 лет, а в 1998 году (в возрасте 14 лет) стала международным гроссмейстером. В ноябре 2004 года ей было присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин. Костенюк является чемпионкой Европы 2004 года и чемпионкой России 2005 года.