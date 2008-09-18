Фергюсон доволен игрой «МЮ»

Наставник «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон по окончании матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Вильяреалом» (0:0) пообещал, что его команда обязательно прибавит. «Сегодня был хороший футбол, соперники создали несколько отличных моментов. В нашей игре есть много положительных моментов, и футболисты получают удовольствие на поле, - отметил Алекс Фергюсон. - Нужно было выигрывать. Я решил поставить в основу Оуэна Харгривза и Нани, которые проводили первые официальные матчи в сезоне, сообщает «Советский спорт». «Вильярреал» - сильный клуб, обладающий немалым еврокубковым опытом. Испанцы играли так, как я и ожидал. Это не самый худший результат, хотя три очка были бы более предпочтительны. Хорошо, что другой поединок нашей группы между «Селтиком» и «Ольборгом» также завершился вничью. Я доволен игрой своей команды. Дебютный матч в сезоне провел Криштиану Роналду, который выглядел совсем неплохо. Он мог открыть счет, но ударом головой угодил в Карлоса Тевеса. Болельщики всегда поддерживают Криштиану, и он этого заслуживает. У нас отличные поклонники, которые не забывают, сколько всего парень сделал для клуба. Я согласен с тем, что пока нам чего-то не хватает, возможно, остроты в атаке. Но я знаю, что с сегодняшнего дня мы будем прогрессировать».