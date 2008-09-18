«Наполи» оштрафован на 15 очков за налоговые махинации

Дисциплинарный комитет Итальянской баскетбольной лиги постановил, что стартующий 5 октября национальный чемпионат «Наполи» начнет с показателем «минус 15» очков. Такое решение было принято после того, как руководство клуба уличили в налоговых махинациях.Дисциплинарный комитет Итальянской баскетбольной лиги постановил, что стартующий 5 октября национальный чемпионат «Наполи» начнет с показателем «минус 15» очков. Такое решение было принято после того, как руководство клуба уличили в налоговых махинациях, информирует «Советский спорт».