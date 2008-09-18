Тихоновецкий дисквалифицирован на четыре игры

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на очередном заседании 17 сентября оштрафовал на пять тысяч рублей – каждого – главного тренера ФК «Тюмень» Равиля Умярова и начальника команды ФК «Тюмень» Павла Черных: после окончания первого тайма матча чемпионата России (второй дивизион, зона «Урал-Поволжье») «Нижний Новгород» – «Тюмень» они вышли на футбольное поле и демонстративно выражали несогласие с решениями судейской бригады, сообщает «Советский спорт». КДК также оштрафовал за различные нарушения футбольные клубы: «Динамо» (Брянск) – на пять тысяч рублей, «Энергетик» (Урень) и «Нижний Новгород» - на три тысячи рублей. Игрок «Кубани» Александр Тихоновецкий, нецензурно оскорбивший главного судью после удаления в матче с ФК «Металлург-Кузбасс», дисквалифицирован на четыре игры.