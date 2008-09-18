Эвра: Это будет трудный сезон для «Манчестер Юнайтед»

Защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра заявил, что команду ожидает непростой сезон. "Это вызов для нас. Легко выиграть тот или иной трофей, когда ты выступаешь за "МЮ", но удержать его в своих руках гораздо сложнее, - отметил футболист в интервью, сообщает «Спорт Экспресс». клубному телеканалу манкунианцев. - В прошлом году мы стали обладателями Кубка чемпионов и выиграли английскую премьер-лигу, а значит, в нынешнем сезоне нам предстоит защитить эти титулы. Разумеется, для этого придется очень много работать на тренировках, но я рад, что перед нами стоит столь непростая задача. В конце концов, именно такие цели должен ставить перед собой "Манчестер Юнайтед".