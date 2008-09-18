Пранделли: Мы играли против очень сильной команды

Главный тренер "Фиорентины" Чезаре Пранделли считает, что ничья стала закономерным исходом матча группового этапа Лиги чемпионов с "Фиорентиной" (2:2). "Это была хорошая игра. Нам противостояла команда, которая может далеко пройти в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Может быть, даже стать ее триумфатором. Когда "Лион" сократил разрыв в счете, мои подопечные потеряли уверенность в собственных силах, поэтому ничью можно назвать закономерным результатом, - цитирует «Спорт Экспресс» наставника "Фиорентины". - Если мы хотим играть лучше, то надо проанализировать эту встречу. Считаю, что команда была не в самой оптимальной форме. Это касается как физических кондиций, так и психологического состояния".