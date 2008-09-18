Маркевич рассчитывает на аргентинца

Каким выйдет второй кряду европейский поход бронзовых призеров украинского чемпионата, неизвестно никому. Ясно лишь одно - что он вряд ли окажется более легким, чем прошлогодний, когда "Металлист", дав серьезный бой английскому "Эвертону", все же сложили перед британцами оружие, сообщает Террикон. Можно не сомневаться и в том, что харьковчане сделают все от них зависящее, чтобы попасть в групповой раунд Кубка УЕФА. Желание добиться этого у них зашкаливает, а вера наставника "желто-синих" Мирона Маркевича в способность команды обыграть любого оппонента внушает оптимизм поклонникам "металлистов" накануне двухраундового противостояния с турецким "Бешикташем". - Мирон Богданович, есть ли разница между "Бешикташем" и "Эвертоном" годичной давности? - Точно могу сказать, что турецкий клуб никак не слабее английского. Не сомневаюсь, что мои подопечные это прекрасно понимают, и все решится только на футбольном поле. - Что, в таком случае, представляет из себя стамбульская команда? - Понятное дело, "Бешикташ" исповедует совершенно иной стиль, нежели упомянутый нами "Эвертон". У британцев в почете силовая манера, а турки предпочитают игру в пас, особенно в средней линии. При этом в зависимости от обстоятельств они стараются грамотно использовать то короткие передачи, то средние, то длинные. К тому же игроки "Бешикташа" в духе требований современного футбола действуют предельно быстро, собранно и мобильно. Не стоит сбрасывать со счетов и болельщиков команды, которые сумасшедшей поддержкой с трибун оказывают любимцам хорошую помощь. Не сомневаюсь, что играть с турками нам будет ой как непросто. Правда, я уверен, что никого из подопечных дополнительно настраивать на матч что в Стамбуле, что в Харькове, не придется. - "Бешикташ" на родном "Иноню" и "Бешикташ" на чужом поле сильно отличаются? - На выезде стамбульцы, как и большинство коллективов, предпочитают играть на контратаках. Дома же они действуют в атакующей манере - с прессингом и постоянным давлением на защитные порядки гостей. - Летом прошлого года под выступление в Кубке УЕФА "Металлист" провел неплохую трансферную работу, пригласив Зезе, Эдмара и Махдуфи. Нынче же имеем лишь пришедшего буквально на днях аргентинца Хонатана Майдану, на которого вы, судя по всему, очень рассчитываете... - На Майдану мы действительно рассчитываем. При этом самым серьезным образом уже в поединках против "Бешикташа". Что же касается нашей трансферной работы, то, во-первых, игровой ансамбль у нас, по большому счету, уже сформировался. И во-вторых, найти исполнителей, которые смогут безболезненно влиться в команду и сразу же демонстрировать игру требуемого уровня, крайне сложно. Особенно в рамках того бюджета, который у нас имеется. А приглашать кого-то, только пригласить - это не наш путь. - Появление в "Металлисте" Майданы сильно разнообразит тактику команды? - На это мало кто обращает внимание. У нас на данный момент в наличии имеется только четыре защитника - Папа, Обрадович, Бордиян и Ганчаржик, который, к слову, в Стамбуле из-за удаления годичной давности нам не поможет. Других футболистов, способных сыграть в обороне, нет вообще. Есть, правда, Бабич, но после повреждения он еще не набрал требуемую форму. Есть Конюшенко, но он больше полузащитник, чем защитник. Выходит, Майдана пришелся как раз ко двору. Он может сыграть и в центре защиты, и справа, где мы и будем его использовать. - То, что Майдана может играть в центре, не подтолкнет вас к тому, чтобы поставить, к примеру, в первой встрече с "Бешикташем" Обрадовича на левую бровку, где не будет Ганчаржика? - Нет, ломать уже сложившуюся пару Обрадович - Папа никто не станет. Майдана сыграет справа, а кто будет действовать вместо Ганчаржика, еще подумаем. - "Бешикташ" игру впереди строит через мощного форварда Бобо. Дуэту Обрадович - Папа по силам его сдержать? - Вы знаете, меня больше волнует не оборона. Думаю, Папа с Бобо должен справиться. Меня больше беспокоят действия футболистов середины поля. Именно там за счет своевременного отбора мяча и запредельной мобильности мы не должны уступить туркам. В противном случае у нас могут быть проблемы. - Так ли хорош аргентинский дирижер атак "Бешикташа" Матиас Дельгадо, как говорят? - Хорош не только Дельгадо, но и вся полузащита стамбульской команды. Южноамериканец действительно дирижирует всей игрой турок, но оставлять без внимания его партнеров (а это и Филипп Голошко, и Сердар Озкан, и опорные полузащитники Угур Инкеман и Эдуард Сиссе) также нельзя. - Говорят, на левом фланге полузащиты стамбульцев настоящие чудеса может творить юркий Сердар Озкан. - Повторюсь, важно не дать разгуляться всей полузащите "Бешикташа", а не ее отдельным исполнителям. На фланге Озкана будет действовать Майдана. Что получиться из этого противостояния, посмотрим. Ко всему нам придется постараться, чтобы по максимуму осложнить фланговую жизнь турецкой команды. - Чтобы надеяться на успех в матчах с турками, надо не только их сдерживать, но и находить пути к их воротам, то есть забивать... - Я понял, о чем вы. Мы очень рассчитываем на то, что наконец-то на прежнем уровне заиграет Марко Девич. В прошлом сезоне он показал, на что способен. Есть у нас и бразилец Жажа Коэльо, который (не сглазить бы) пока ворота соперников поражает регулярно. - А что с Русланом Фоминым, который в межсезонье штамповал голы, а в чемпионате у него пока мало что получается? - Ему просто нужно еще очень много работать над собой. И не только на тренировках, но и индивидуально. Тем более что из-за сложных травм он пропустил достаточно много времени. - После какого результата визит в Стамбул будет считаться успешным? - Подобные предсказания - это гадание на кофейной гуще. Посмотрим. Все будет зависеть от того, как будут развиваться события. Главное - выйти на поле и постараться показать свою лучшую игру. - Сразу же после встречи с "Бешикташем" команде придется переключиться на календарный поединок чемпионата с "Карпатами", который состоится уже в воскресенье. На восстановление времени практически не будет. Как будете выходить из столь сложной ситуации? - Из Стамбула мы сразу же полетим во Львов, где будем готовиться к игре. У меня в голове просто не укладывается принципиальность львовян, которые не пошли нам навстречу и отказались перенести матч на понедельник. Непонятна мне и позиция Премьер-лиги, ведь о том, что нам придется проводить поединок Кубка УЕФА именно 18 сентября, было известно давно. В ПЛ же никто не побеспокоился о том, чтобы загодя сдвинуть нашу встречу с "Карпатами" на день. - Мирон Богданович, если уж мы заговорили о чемпионате, скажите, неудача с "Днепром" сильно смазала впечатление от стартового отрезка? - До поражения от днепрян мы, по-моему, на протяжении 15 матчей (с учетом предыдущего сезона) не проигрывали. Кроме того, я бы не ставил под сомнение силу днепропетровцев. Да, они сенсационно проиграли швейцарской "Беллинцоне" и вылетели из Кубка УЕФА, но это можно связать с кошмарным стечением обстоятельств и просто с невезением. "Днепр" был и остается командой приличного уровня, которая укомплектована отличными исполнителями. Впрочем, я не считаю, что днепропетровцам мы уступили по игре. Взять хотя бы контроль мяча: в этом компоненте игры с соотношением примерно 60 на 40 мы превзошли соперника. Другое дело, что подопечные Владимира Бессонова очень удачно забили два гола подряд. Больше же моментов у них не было, можно сказать - Фортуна вернула им должок. Мы же свои возможности отличиться не использовали. Впрочем, трагедии из неудачи мы не делаем. - Выходит, стартовым отрезком первенства вы удовлетворены? - Относительно. Не хочу брать какие-то заоблачные высоты, поэтому скажу, что мы явно не досчитались минимум лвух очков. Имею в виду домашний поединок с ФК "Львов", который завершился вничью - 0:0. Тот матч нам обязательно нужно было выигрывать.