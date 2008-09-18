Семин: Футболом своей команды доволен

Послематчевая пресс-конференция главного тренера киевского "Динамо" Юрия Семина. - Если бы до игры с такой командой, как "Арсенал", нам сказали, что счет будет 1:1, мы были бы очень довольны. Но поскольку победа была где-то рядом, то сейчас присутствует некоторое удовлетворение. Это касается исключительно результата. Что касается игры, то я очень доволен её содержанием и в общем стартом в Лиге чемпионов, информирует Террикон. - Обидно ли Вам, что команда пропустила гол на последних минутах матча? - Обидно, не обидно... Была допущена ошибка, и команды уровня "Арсенала" таких промахов не прощают. - Когда сможет играть Милевский и насколько серьезна травма у Юссуфа? - Диагноз Юссуфу, думаю, пока что рано ставить. Вероятно, у него какое-то растяжение мышцы… Что касается Милевского, то мы надеемся, что к следующему матчу он успеет восстановиться. - В втором тайме "Динамо" прижалось к своим воротам. Чем это было обусловлено: тренерской задумкой, усталостью или ее так заставил действовать соперник? - Без сомнений, соперник вынудил нас играть в таком ключе. "Арсенал" пошел ва-банк, на поле вышел еще один форвард и они стали играть фактически с четырьмя нападающими в атаке. Своим давлением и владением мячом "Арсенал" вынудил нас сесть в оборону. Поэтому пришлось еще Юссуфа привлечь к оборонительным действиям. - Какую часть вашей тактической установки футболистам не удалось выполнить в сегодняшнем матче? - То, что нам не удалось выполнить, будем разбирать уже завтра, когда вместе соберемся на базе. Сегодня я не готов говорить на эту тему. Тем не менее, еще раз повторюсь, что я доволен игрой практически всех футболистов, принимавших участие в матче.