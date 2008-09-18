Наполи: Мы «Бенфику» не боимся

Завтра состоится один из самых интересных матчей в Кубке УЕФА, сообщает FOOTBALL.UA. Эду Реха, тренер Наполи, пришел в команду в 2004, и смог вывести ее из серии C в еврокубки. "Думаю, сейчас мы можем бороться с любым оппонентом, включая Бенфику. Это действительно высокий уровень европейского футбола и, очевидно, вершина моей карьеры". "Начинаем мы дома, что не есть хорошо. Главное не пропустить, и постараться забить хотя бы один гол" - говорит Реха. В последний раз Наполи участвовал в Кубке УЕФА в 1994 году.