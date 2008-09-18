Суркис: Первый раз мне не было стыдно за команду

Президент киевского Динамо Игорь Суркис поделился своими впечатлениями о матче группового этапа Лиги Чемпионов между киевского Динамо и лондонским Арсеналом. "Вы понимаете, в чем дело: мы могли пропустить и в первом тайме, мы могли забить второй мяч во втором отдай Бангура мяч Алиеву, но это футбол. Я должен оценивать игру, а не руководствоваться эмоциями. Считаю, что мы сегодня сыграли очень прилично. Во втором тайме мы просто переиграли Арсенал и могли довести игру до победы", - заявил Игорь Суркис, информирует «Корреспондент». "Для нас не стоит задача любой ценой выиграть и пройти дальше. Стоит задача сделать хорошую боеспособную команду. Первый раз за последние два года мне не было стыдно за игру команды. Если Вы внимательно посмотрите, мяч нам был забит из чистого офсайда", - отметил владелец Динамо. "Cуммарное техническое мастерство игроков Арсенала выше, чем у игроков Динамо. Наша команда сегодня это компенсировала самоотдачей на футбольном поле. Ребята делали все, что могли. Может быть, сегодня это их предел, но если мы хотим чего-то добиваться, команда должна расти", - подчеркнул президент киевского клуба. Ранее главный тренер киевского Динамо Юрий Семин в ходе послематчевой пресс-конференции поделился своими впечатлениями от игры с Арсеналом. В среду, 17 сентября, киевское Динамо сыграло вничью 1:1 с лондонским Арсеналом. Голами отметились Бангура (с пенальти) и Вильям Галлас.