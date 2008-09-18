Вирт: Главное, выдержать стартовый натиск

18 сентября 2008, 10:50

- Соперник «Металлиста» в Кубке УЕФА мне знаком не понаслышке: против «Бешикташа» довелось сыграть немногим более недели назад, когда «Шахтер», воспользовавшись паузой в чемпионате, по уже сложившейся традиции отправился на берега Босфора для проведения контрольного матча. Хоть для нас игра на стадионе «Иненю» сложилась не очень удачно, сам поединок и атмосфера вокруг произвели самое лучшее впечатление, сообщает «Газета.Ru». В первую очередь, хочу отметить турецких болельщиков, которые очень активно поддерживали свою команду на протяжении всего матча. Фанатов собралось на трибунах около восьми тысяч, но шумовая поддержка, которую они создали, оказалась такой, словно на игре присутствовало как минимум в три раза больше народу. Представляю, какой прием ожидает команду Мирона Маркевича, когда стадион будет заполнен под завязку! Турецкие болельщики не замолкают ни на секунду, поэтому харьковчанам нужно быть к этому готовым. Несмотря на то, что «черные орлы» против нас действовали без нескольких ведущих игроков, вызванных в национальные сборные, они произвели очень хорошее впечатление. «Бешикташ» активно использует фланги, с которых, как правило, идут подачи в центр штрафной на высокорослых форвардов. Нападающие соперника могут навязать силовую борьбу на втором этаже, и зачастую они этим пользуются. Также турки очень опасны во время стандартных положений - штрафных, угловых, во время которых за игроками соперника нужен глаз да глаз. Хотя, как по мне, с «Бешикташем» можно играть на равных и, думаю, «Металлисту», в составе которого выступает много опытных ребят, это вполне по силам. Не сомневаюсь: если бы не удаление Фернандинью уже на 30-й минуте встречи, поломавшее нам игру, счет был бы однозначно в пользу «Шахтера». Самое главное для «Металлиста» в этом матче выдержать стартовый натиск, который, думаю, будет продолжаться минут пятнадцать. Если харьковчане смогут в этот игровой отрезок обезопасить свои ворота, думаю, в дальнейшем им будет легче. Трибуны будут гнать своих любимцев в атаку и у гостей появится неплохой шанс для того, чтобы словить соперника на контратаке. На мой взгляд, «Бешикташ» уступает в классе «Эвертону», с которым харьковчане встречались в прошлом розыгрыше Кубка УЕФА. Поэтому подопечным Мирона Маркевича для того, чтобы пройти в групповой турнир нужно не бояться соперника и просто сыграть в свою игру. Какая наиболее сильная линия «Бешикташа»? В первую очередь, отмечу полузащиту и линию нападения, которые наверняка с возвращением сборников станут еще сильнее. Да и на последнем рубеже, стоит сказать, у турок полный порядок. В матче против «Шахтера» ворота «черных орлов» защищал опытный Рюштю Речбер и, должен сказать, ветеран проявил себя во всей красе, не допустив ни одной ошибки. В национальной сборной Рюштю вытеснил из основного состава Волкан Демирель, а вот в клубе ветеран сохраняет за собой пост номер один. Слышал Мирча Луческу, работавший в свое время с турецким клубом, сказал, что «Бешикташ» в случае недооценки соперника может серьезно поплатиться. Не могу не согласиться с Мистером - турки наверняка не владеют информацией о сопернике в полной мере, а потому харьковчане могут преподнести им сюрприз. Не думаю, что Луческу поделился с турками информацией о «Металлисте»: наш тренер, как и все в «Шахтере», будут переживать в этом матче за украинский клуб. Ведь то, сколько клубов будут представлять наш чемпионат в Лиге чемпионов, зависит от выступления наших команд в еврокубках. Очень хочется, чтобы очковый багаж пополняли не только «Динамо» и «Шахтер», но и «Металлист». Знаю, что Мирон Маркевич просматривал соперника вживую, потому, думаю, он подскажет своим подопечным, как лучше построить игру против «Бешикташа». Главное - уделить внимание стандартным положениям и предельно сконцентрированно сыграть в обороне. Лично я желаю «Металлисту» успеха и надеюсь на позитивный результат, как в Стамбуле, так и в ответной встрече - в Харькове. По крайней мере, шансов на выход в групповой турнир Кубка УЕФА у подопечных Мирона Маркевича не меньше, нежели у «Бешикташа».

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