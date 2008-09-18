Слуцкий: «Зенит» не показал свой фирменный стиль

По мнению главного тренера самарских «Крыльев Советов» Леонида Слуцкого, «Зенит» не заслуживал поражения в стартовом матче Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса» (0:1). «Думаю, что это было не вполне заслуженное поражение, так как до середины второго тайма «Зенит» полностью контролировал ход матча, но потом территориальная инициатива была уже у игроков «Ювентуса», – заявил Слуцкий «Маяку». – Для «Зенита» огромную роль играет поле, в составе питерцев собраны быстрые, техничные футболисты и поле конечно же лимитировало игру «Зенита». Может быть, и из-за того, что это была первая игра в Лиге чемпионов нашему клубу не удалось показать свой фирменный стиль. Но моменты были, когда можно было забивать, и вполне вероятно, что матч бы сложился иначе. Всего по чуть-чуть не хватило в этом поединке. Крахом вряд ли можно назвать ситуацию после первого же тура. Но в этой группе все предельно ясно, скорее всего, все команды обыграют БАТЭ по два раза, и все будут решать матчи друг с другом. С этой стороны, поражение не очень приятно, но с другой – поражение минимальное, сообщает «Газета.Ru».