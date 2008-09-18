Сарсания: С «Реалом» будет намного проще

Советник президента «Зенита» по трансферной политике Константин Сарсания прокомментировал встречу с туринским «Ювентуса» (0:1). «Все мы немного расстроены, – сказал Сарсания в интервью «Маяку». – Проигрывать никогда не хочется, но, думаю, что мы проиграли самой тяжелой для нас команде. Даже с «Реалом», с нашим стилем игры, будет намного проще. У них хорошая атака, но не такая хорошая защита. Нам было сегодня тяжело и была равная игра, и у нас было больше моментов, но плотность которую демонстрировали футболисты «Юве» в итоге сказалась. –Наши футболисты подустали к концу. Но команда сыграла очень достойно, думаю, в желании победить мы превосходили соперника. Мы поборемся за любое место в этой группе. Обыграть «Реал» дома реально, к тому же «Зенит» удачно выступает в Питере с испанскими командами. Но это футбол, и со стопроцентной точностью никто ничего сказать не может. У нас по-прежнему хорошие шансы на попадание в следующий раунд турнира», – заключил Сарсания, передает «Газета.Ru».