Дементьева квалифицировалась на итоговый турнир в Дохе

Российская теннисистка Елена Дементьева квалифицировалась на итоговый турнир сезона в Дохе. «Одна из моих целей – забраться как можно выше в чемпионской гонке WTA. Приглашение на турнир в Доху показывает, что в нынешнем сезоне я двигаласьв правильном направлении. Я счастлива, что квалифицировалась. Я играла неплохо весь год, и постараюсь закончить сезон на высокой ноте», – приводит слава Дементьевой «Газета.Ru». Таким образом, для участия в турнире осталось 3 вакантных места, которые могут получить Винус Уильямс, Светлана Кузнецова и Агнешка Радванска, поскольку Мария Шарапова из-за травмы, скорее всего, не сможет принять участие.