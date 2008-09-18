«Химки» обыграли «Слован»

Второй матч на предсезонном сборе в Словении «Химки» проводили с местным «Слованом» из Любляны. Подмосковная команда победила со счётом 85-62. Из-за небольшой травмы руки в матче не принимал участия Карлос Дельфино. Не были задействованы в поединке также Виталий Фридзон и Майк Вилкинсон. Зато впервые вышел в «старте» Жером Моизо. «Соперник играл очень жёстко: на грани, а порой и за гранью фола, — заявил главный тренер БК «Химки» Кестутис Кемзура официальному сайту клуба. — Рад, что ребята показали, что готовы к жёсткому сопротивлению. Они не испугались, не сломались, приняли вызов словенского клуба. «Сдержав удар», команда постепенно стала действовать так, как хотелось бы тренерскому штабу на данном этапе подготовки. Мы контролировали ход матча и добились заслуженной победы», передает «Газета.Ru». Следующий поединок на сборе в Словении БК «Химки» проведёт с турецким «Галатасараем».