Калюжный побил рекорд Пискунова

После двух невразумительных стартовых матчей (победа в овертайме в Новосибирске и поражение с сухим счетом в Хабаровске) "Динамо" набрало ход. Бело-голубые стали вторым клубом в нынешнем сезоне, которому удалось одержать 5 побед подряд. Точно такая же серия сейчас в активе "Локомотива". Правда, ярославцы все свои победы одержали в основное время, а динамовцы по разу выиграли в овертайме и в серии буллитов, информирует «Спорт Экспресс». По матчу с "Торпедо" особо хотелось бы выделить двух нападающих "Динамо". Первый - дебютант клуба Максим Пестушко. Который прежде отыграл 5 сезонов за "Нефтехимик", но выдающейся результативностью не отличался. С учетом плей-офф он забросил за нижнекамский клуб лишь 33 шайбы, а личный рекорд установил в прошлом сезоне (11 голов). Сейчас же Пестушко выдал голевую серию, которая насчитывает уже 4 матча. Причем, 23-летний форвард записал на свой счет две победные шайбы: помимо гола нижегородцам он реализовал решающий буллит в гостевом матче с "Витязем". Второй герой - Алексей Калюжный, установивший рекорд КХЛ. Нападающий "Динамо" открыл счет на 44-й секунде матча, забросив самую быструю шайбу в истории турнира. До него на 1-й минуте отличался только Сергей Пискунов из "Северстали" - в гостевом поединке с "Салаватом Юлаевым" на 58-й секунде. Примечательно, что пока снайперские дела у Калюжного, вернувшегося в "Динамо" спустя 8 лет, идут не лучшим образом: в 7 матчах он набрал 5 (2+3) очков. Хотя в двух предыдущих регулярных чемпионатах в составе "Аванграда" его результативность составляла более одного очка за игру. В сезоне-2006/07 он занял 3-е место как по набранным очкам (63), так и передачам (45), по обоим показателям уступив только Алексею Морозову ("Ак Барс") и Альберту Лещеву ("Химик"). А в минувшем первенстве вновь финишировал третьим в бомбардирской гонке (58 очков) - вслед за тем же Морозовым и другим форвардом "Химика" (ныне - "Атлант") Сергеем Мозякиным. Не могу не сказать пару слов о "Торпедо". Которое явно испытывает "столичный комплекс". Нижегородцы уступили в гостях клубам из Москвы ("Динамо", "Спартак" и ЦСКА) и Московской области ("Химик", "Витязь" и ХК МВД) уже 8 матчей подряд (разность шайб - 13-29), а в последний раз одолели армейцев 21 октября прошлого года - в овертайме со счетом 5:4.