Форварду запретили играть за плевок в соперника

Бразильский футболист Ней Фабиано, выступающий за австралийский клуб "Мельбурн Виктори", дисквалифицирован на девять матчей за плевок в соперника. 12 сентября во время матча чемпионата Австралии против "Аделаиды Юнайтед" Фабиано плюнул в защитника "Аделаиды" Роберта Корнтуэйта и получил красную карточку, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на AFP. Решение о дисквалификации Фабиано было принято 17 сентября на заседании дисциплинарного комитета футбольной лиги Австралии (A-League). Члены комитета пришли к выводу, что бразилец плюнул в соперника умышленно. Матч "Мельурн" - "Аделаида" завершился со счетом 1:0 в пользу "Виктори". Более длительную дисквалификацию в истории австралийского футбола получал только вратарь клуба "Сентрал Кост Маринерс" Дэнни Вукович. В феврале этого года голкипер был отстранен от участия в матчах на девять месяцев за удар арбитра.