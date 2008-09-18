Аршавин: «Зенит» стал клубом, который никого не боится

После поражения от «Ювентуса» (0:1) в первом матче группового этапа Лиги чемпионов нападающий «Зенита» Андрей Аршавин признался, что расстроен результатом, однако отметил и положительные итоги этой игры, передает СПОРТ СЕГОДНЯ. «Конечно, нам хотелось стартовать по-другому. Сейчас у нас не очень хорошее расположение духа. К сожалению, мы не смогли порадовать наших болельщиков, поддержку которых мы прекрасно ощущали на стадионе. Также мы знали, что в Питере переполнены все заведения, в которых можно было следить за нашей игрой. Знали, что за наш клуб болеют во всей России. Мне кажется, мы выглядели достойно, временами переигрывали соперника, удавалось прессинговать «Ювентус» на их половине поля, но итальянцы грамотно действовали в обороне. Если бы не пропустили гол, сегодня все говорили, что мы достойно сыграли. Болельщики увидели противостояние двух опытных тренеров, настоящих специалистов, которые тактически грамотно построили свою игру. Дик говорил нам накануне матча, что мы должны уделить внимание игре от обороны, но не забывать и о возможности забить. Думаю, что, реализовав свои моменты, мы покидали бы Италию в другом настроении. Что положительного в этом поражении? «Зенит» наконец-то стал клубом, который никого не боится. Соперник понял, что мы команда, с которой стоит считаться. Временами у нас получалось держать хозяев в напряжении, в концовке матча мы играли в четыре нападающих. Чуть-чуть не дожали. Важно, что «Зенит» стали уважать, нас стали опасаться. «Ювентус»? Думаю, что они порадовали своих болельщиков исполненным стандартом. Грамотная, хорошо обученная команда. Вы видели и знаете фамилии игроков, которые играли против нас. Ну, что ж им еще предстоит ответная игра в Петербурге», – сказал Аршавин в интервью своему официальному сайту.