Фетисов: В НХЛ понимают – будущее хоккея за КХЛ

Многолетний капитан сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в интервью «Спорт Экспрессу» прокомментировал ситуацию с Радуловым и рассказал о перспективах европейского хоккея. - Не сразу восприняли наши идеи скандинавы, но нам удалось убедить и их. Например, тем, что создание такой лиги - это укрепление сборных и поднятие имиджа европейского хоккея. Ведь теперь у ребят, которые по разным причинам не стремятся ехать за океан, а хотят выступать в Европе, появляется шанс играть ближе к дому на таких же условиях, - говорит прославленный хоккеист. - Финансовые возможности у НХЛ и КХЛ сравнимы уже сейчас, а с укреплением лиги подтянутся и условия организационные. Понравилось скандинавам и то, что в календаре КХЛ учтены все сроки выступления сборных, что позволит лучшим игрокам чаще приезжать в национальные команды. А со временем, когда в наш проект вольются другие страны, ребята-европейцы смогут вообще выступать в родных странах, получая от этого двойное удовольствие. Те энхаэловцы, с которыми я в последнее время общался, уже сейчас понимают, что будущее - здесь, - отметил Фетисов. Комментируя ситуацию с Радуловым, руководитель сказал: "А с Радуловым вышла ситуация, которую хорошо характеризует американская же поговорка "no agreement, no punishment". То есть "нет соглашения - нет наказания". Саша - молодец. Принял для себя правильное решение - работает там, где он хочет и, надеюсь, получает удовольствие от игры в новой лиге. А мы имеем полное право сказать, что этот хоккеист - наш".