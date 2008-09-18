Теннис. Петрова победила третью ракетку мира

Российская теннисистка Надежда Петрова победила третью ракетку мира Ану Иванович в 1/8 финала представительного турнира WTA (Женская теннисная ассоциация) в Токио. Матч, состоявшийся 18 сентября, завершился со счетом 6:1, 1:6, 6:2 в пользу Петровой. В 1/4 финала россиянка встретится с Агнешкой Радванской из Польши, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на официальный сайт турнира. Петрова стала четвертой российской теннисисткой, вышедшей в 1/4 финала соревнований в Токио. Ранее в восьмерку сильнейших пробились Динара Сафина, Елена Дементьева и Светлана Кузнецова. За выход в полуфинал Сафина поборется с победительницей матча Кайя Канепи (Эстония) - Виржини Раззано (Франция), Дементьева - с победительницей матча Катарина Среботник (Словения) - Франческа Скьявоне (Италия), а Кузнецова - со второй ракеткой мира Еленой Янкович. Призовой фонд турнира в Токио составляет 1 миллион и 340 тысяч долларов. В этих соревнованиях принимают участие шесть теннисисток из первой десятки мирового рейтинга - Янкович, Иванович, Дементьева, Сафина, Кузнецова и Радванска.