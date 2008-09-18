«Удар Зидана» увековечили в литературе

Журналист Бесма Лаури написал книгу об ударе головой бывшего капитана сборной Франции Зинедина Зидана в грудь итальянцу Марко Матерацци. Книга "Скрытое лицо Зидана" ("The hidden face of Zidane"), рассказывающая о главном скандале чемпионата мира 2006 года, поступит в продажу на следующей неделе, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на интернет-издание Goal.com. Одной из самых неожиданных частей книги является история о том, что Зидан сильно сожалеет о своем поступке. Автор приводит беседу футболиста с его двоюродным братом Акбу. В ответ на слова своего родственника о том, что Зидан поступил правильно, бывший капитан сборной Франции сказал, что на самом деле он чувствует себя виноватым. Ранее Зидан никогда не приносил публичных извинений за удар головой в грудь Марко Матерацци. Инцидент с участием француза и итальянца произошел в дополнительное время финала ЧМ-2006. После короткого диалога между футболистами Зидан ударил Матерацци головой в грудь и был удален с поля. Сборная Италии стала чемпионом мира, победив в серии пенальти. В августе 2007 года итальянский защитник признался, что спровоцировал соперника, оскорбив его сестру. По словам Матерацци, он сказал по-итальянски: "Preferisco la puttana di tua sorella" ("Я предпочитаю таких шлюх, как твоя сестра"). Ранее (осенью 2006 года) Матерацци написал книгу "Что я на самом деле сказал Зидану", в которой приводится 249 вариантов его диалога с французом. Для Зидана финал ЧМ-2006 стал последним матчем в карьере.