Венгер: Несмачного надо было трижды удалять

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против киевского "Динамо" (1:1) остался недоволен действиями арбитра матча Медина Канталехо. "По ходу матча рефери должен был трижды удалять Несмачного, так как он, по-видимому, поставил для себя задачу сломать Уолкотта. Также мне непонятно, как судья, добавив три минуты к основному времени матча, позволил нам сыграть только одну. Наверняка он живёт по какому-то своему времени", — приводит слова Венгера Чемпионат.ру со ссылкой на издание The Times.