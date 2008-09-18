Путин призывает перенять опыт Олимпиады в Пекине

Премьер-министр России Владимир Путин призывает при подготовке к Олимпиаде 2014 года в Сочи учесть положительный опыт проведения Олимпийских игр-2008 в Пекине и следить за новациями при подготовке игр в Ванкувере и Лондоне, сообщает «РИА«Новости». «Китайские коллеги продемонстрировали очень высокий уровень подготовки и проведения соревнований. Многие из нас могли убедиться лично. Повторяю, мы должны проанализировать все, что было связано с подготовкой к Олимпиаде в Пекине. Все позитивные наработки китайских партнеров должны быть тщательно проанализированы», – сказал Путин на заседании президиума совета при президенте РФ по развитию спорта и подготовке к Олимпийским играм. Летние Олимпийские игры в Пекине прошли с 8 по 24 августа.