Срна: «Шахтер» может обыгрывать и «Барселону» и «Спортинг»

Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна после того как улеглись эмоции от победы в первом туре группового раунда Лиги чемпионов над швейцарским "Базелем"2:1 проанализировал игру своей команды. "Мы провели добротный матч. Поэтому, подводя его итоги, отмечу слаженные командные действия, которые позволили решить самую главную задачу встречи — завоевать три очка. Такой старт невероятно важен в матчах Лиги чемпионов. Я очень доволен тем, как работали наши линии: и оборона, и полузащита, и нападение. Атаки получались острыми, соперник изрядно нервничал. А при оборонительных действиях наша команда проявляла хладнокровие, четкость и, разумеется, надежность. Конечно, у "Базеля" было несколько неплохих шансов, но их количество не идет ни в какое сравнение с тем, что создали мы у ворот швейцарцев. Повторюсь, все играли очень хорошо. Считаю, что и результатом, и командными действиями можно быть целиком довольным", — заявил Срна. Также Дарио оценил шансы его команды в Лиге чемпионов. "Шансы у нас очень хорошие. Можно обыгрывать и "Барселону", и "Спортинг". "Шахтер" уже не раз показал, что может на равных сражаться с большими командами. Но, если честно, мои мысли уже о чемпионате Украины. Нам очень важно победить в двух подряд матчах. И только после этого в Донецк приедет "Барселона". Пока — чемпиона", цитирует слова футболиста официальный сайт ФК«Шахтер».