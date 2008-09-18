Букмекеры: Шансы «Москвы», ЦСКА и «Спартака» очень велики

В четверг три российских клуба — "Москва", "Спартак" и ЦСКА, проведут первые матчи в первом раунде Кубка УЕФА. Букмекерская контора Will Hill считает, что у московских клубов есть все шансы на успех в сегодняшних встречах, передает Чемпионат.ру. На победу "Москвы" в домашней встрече с датским "Копенгагеном" установлен коэффициент 2.10. Вероятность ничьей или проигрыша "горожан", по мнению экспертов, одинакова — 3.10. Те же коэффициенты установлены на матч чешкого "Баника" и московского "Спартака". Победа красно-белых — 2.10, выигрыш хозяев или ничья — 3.10. Коэффициент на победу ЦСКА в гостевом матче с хорватским "Славеном" составляет 1.85, в то время как ставки на ничью принимаются из расчёта 3.10, а на поражение армейцев — 3.75.