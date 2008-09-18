Арбитр Лиги чемпионов удалил невиновного игрока

Итальянский арбитр Маттео Трефолони, обслуживавший матч Лиги чемпионов "Селтик" - "Ольборг" (0:0), допустил грубую ошибку. За десять минут до конца встречи защитник гостей Микаэль Якобсен нарушил правила против игрока "Селтика" Георгиоса Самараса. Трефолони вместо Якобсена удалил с поля его партнера по команде Майкла Бошама, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на AP. Перед тем, как вынести наказание Бошаму, Трефолони посоветовался со своими ассистентами - лайнсменами Лукой Маджани и Джорджо Николаем. Ожидается, что "Ольборг" подаст в УЕФА апелляцию по поводу инцидента и потребует снять с Бошама дисквалификацию на предстоящий 30 сентября матч с "Манчестер Юнайтед". Представители "Селтика" пока никак не прокомментировали ошибку судьи. Какие санкции грозят Трефолони, также пока неизвестно.