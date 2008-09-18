Лаудруп в одночасье в «Спартаке» ничего не изменит

Защитник московского "Спартака" Роман Шишкин рассказал, как прошло знакомство с новым главным тренером команды Микаэлем Лаудрупом. "Мы познакомились еще в пятницу, до игры. А в воскресенье, уже после матча, состоялось общее собрание. Лаудруп сказал, что в одночасье он ничего не изменит. Все будет происходить постепенно. Он заявил, что в команде немало хороших футболистов", — сказал Шишкин в интервью Чемпионат.ру. Отметим, что в четверг "Спартак" проведет первый матч под руководством датского специалиста. Красно-белым предстоит гостевая встреча первого раунда Кубка УЕФА с чешским "Баником Остравой".