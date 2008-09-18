Наставник сборной Румынии заявляет, что он не жулик

Главный тренер сборной Румынии Виктор Пицуркэ опроверг информацию о том, что он восемь лет назад незаконным путем выиграл в казино 170 тысяч евро. «Мне очень нравится играть в казино, особенно в покер и рулетку. Раз в два месяца я посещаю казино. Если бы у меня была возможность сжульничать, я бы это сделал. Но вся эта история с кассетой – ложь, спланированный против меня сценарий. Если тогда были выявлены нарушения, то почему мне ничего не было сказано, почему не была вызвана полиция?», – приводит слова Пицуркэ «Спорт Экспресс».