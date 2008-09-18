Ученые доказывают, что нельзя менять тренеров по ходу сезона

Замена тренера в разгар национальных чемпионатов плохо сказывается на результатах команд, будь то хоккей или футбол. К такому выводу пришла группа исследователей шведского университета Миттуниверситет (Mittuniversitet) из города Сундсваль, проанализировав замену тренеров во время чемпионатов Швеции по хоккею - Шведской элитной серии - за последние три десятилетия в период с 1975 по 2006 годы, сообщает «РИА«Новости» со ссылкой на пресс-службу Миттуниверситета. «Замена тренеров в целом негативно влияет на результаты команды особенно в начале сезона», – говорит Лейф Арнессон, исследующий проблемы экономики предприятий в Миттуниверситете, чьи слова цитируются в сообщении для прессы. Что же советует шведский специалист спортивным клубам? «Если вы намереваетесь заменить тренера, то делайте это обоснованно. Избегайте изменений во время сезона и не делайте этого, даже в том случае, когда у команды плохие результаты», - считает Арнессон, по мнению которого опыт Шведской элитной серии говорит о том, что менять наставника команды имеет смысл только в межсезонье. По словам ученого, наблюдения и выводы, сделанные исследователями, применимы не только к хоккею, но и к любому командному вида спорта, например, к футболу. Любопытно, что первая тренерская отставка в Континентальной хоккейной лиге, клубы которой участвуют в Открытом чемпионате России, произошла после пяти сыгранных матчей в омском «Авангарде», который был вынужден покинуть Сергей Герсонский. Причем, Герсонский и «Авангард» расстаются уже во второй раз в истории клуба: в сходных обстоятельствах этот тренер уже покидал омский клуб в сезоне-2003/04 и тогда пришедший на его место Валерий Белоусов привел «Авангард» к единственному в истории клуба титулу чемпионов страны.