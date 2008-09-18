Шарапова будет платить стипендии чернобыльцам

Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о программе стипендий с объемом финансирования $210 тысяч для студентов-выходцев из районов Белоруссии, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает «РИА«Новости». Ранее Фонд Марии Шараповой выделил $100 тысяч на реализацию проектов для детей и молодежи из регионов Белоруссии, России и Украины, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. «Я всегда мечтала внести свой вклад в процесс восстановления региона, с которым у меня есть личная связь, – сказала Мария Шарапова, родители которой одно время жили в Гомеле. – Предоставление возможности талантливым молодым людям получить высшее образование является частью усилий по созданию лучшего будущего для пострадавшего региона». Ожидалось, что Шарапова примет личное участие в презентации программы стипендий в Белоруссии. Однако она была вынуждена отложить свой визит в связи с прохождением курса лечения травмы плеча, которая помешала ей принять участие в Олимпийских играх в Пекине и в Открытом чемпионате США по теннису. Поездка Шараповой в Белоруссию теперь запланирована на 2009 год.