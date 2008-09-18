Компарада: 50 млн. евро за Агуэро – очень низкая

Президент «Индепендьенте» Хулио Компарада сообщил о том, что мадридский «Атлетико» рискует потерять своего нападающего Серхио Агуэро, так как отпускная цена в контракте игрока составляет £50 млн. «Зная финансовую состоятельность ведущих европейских клубов, я полагаю, что отпускная цена на Агуэро недостаточно высока, учитывая его талант и потенциал», - цитирует слова президента бывшего клуба Агуэро «Газета.Ru» со ссылкой на tribalfootball. На прошлой неделе Агуэро оформил дубль в матче Лиги чемпионов против голландского ПСВ и уже привлек внимание селекционеров «Челси и «Барселоны».