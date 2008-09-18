Маркевич:Я бы согласился на ничью в матче Бешикташ-Металлист

Главный тренер харьковского Металлиста Мирон Маркевич рассказал о предстоящем матче с турецким Бешикташем. Наставник харьковчан считает, что ничейный результат в поединке против турецкого клуба будет хорошим исходом матча. "В первую очередь хотим показать содержательный футбол. Будет хорошая игра - будет и хороший результат. Если мне сегодня предложили бы ничью, я бы согласился, а так все покажет матч и время", - сказал Маркевич. Тренер харьковского клуба также отметил, что не испытывает кадровых проблем, а основной состав определит только в день игры. "В первой команде травмированных и больных нет. А кто попадет в стартовый состав, определим после сегодняшней тренировки", - заявил наставник Металлиста. Напомним, что матч Бешикташ - Металлист рассудит шведская бригада арбитров. Сегодня, 18 сентября, харьковскому Металлисту предстоит сыграть с турецким клубом Бешикташ, передает «Корреспондент».