Адвокат: Я разочарован

Главный тренер питерского Зенита Дик Адвокат прокомментировал игру его команды с Лиге Чемпионов с туринским Ювентусом. "Я разочарован, ведь мы упустили несколько хороших возможностей для того, чтобы забить, и поплатились за это. Мы могли забить до того, как это сделал Ювентус, однако нам не хватило собранности, чтобы реализовать свои моменты. Это был ключевой аспект этой встречи - из-за этого мы и проиграли", - сказал наставник Зенита. "В матчах с такими командами, как Манчестер Юнайтед и Ювентус, мы показали зрелость. Верю, что такой матч только поможет нашему росту. Сегодня мы доказали, что можем хорошо играть на выезде с таким великим клубом, как Ювентус. В целом же я очень доволен игрой своей команды. Мы играли на выезде с сильным соперником и вполне могли победить, если бы показали чуть больше нацеленности на ворота", - заявил голландский специалист. "Всегда трудно играть с чемпионами калибра Алессандро Дель Пьеро, потому что они могут решить судьбу игры одним ударом. Я не думаю, что наш голкипер в этом эпизоде совершил ошибку, да и вообще я не люблю говорить об отдельных эпизодах. Я уверен, что в футболе главное - использовать свои моменты, если хочешь победить, а мы сегодня этого не сделали", - сказал Адвокат. Напомним, что вчера, 17сентября, питерский Зенит проиграл стартовый матч группового этапа Лиги Чемпионов туринскому Ювентусу со счетом 0:1, сообщает «Корреспондент».