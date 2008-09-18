Дель Пьеро раскрыл секрет гола «Зениту»

Форвард "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро рассказал о том, как ему удалось забить победный гол в ворота "Зенита" дальним ударом со штрафного в матче Лиги чемпионов (1:0). По словам нападающего, перед тем, как нанести удар, он заметил, что вратарь питерской команды Вячеслав Малафеев двинулся в сторону, сообщает«Лента.ru» со ссылкой на интернет-издание tribalfootball.com. Дель Пьеро признался, что он не был полностью сосредоточен на действиях Малафеева, но заметил, что незадолго до удара голкипер двинулся в правую сторону. Лидер "Ювентуса" нанес удар верхом в левый угол от вратаря, и Малафеев не сумел выручить свою команду. Запись гола Дель Пьеро выложена в интернете. После матча Малафеев признал, что в эпизоде с пропущенным голом он допустил ошибку. Дель Пьеро отличился на 76-й минуте, и в оставшееся до конца матча время "Зенит" не сумел отыграться. Нападающий "Ювентуса" отметил также, что питерский клуб оказался сильным соперником.