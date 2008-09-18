Кастелена снова будут оперировать

Нападающий "Гамбурга" Ромео Кастелен, который получил травму колена, выбыл из строя на более длительный срок, нежели ожидалось сначала. Дело в том, что 25-летнему футболисту понадобилась ещё одна операция. По заявлению клуба, игрок проведёт в лазарете несколько недель. Летом 2007 года Кастелен перешёл в немецкий клуб из "Фейеноорда". Из-за травмы колена он пропустил вторую половину сезона-2007/08. В новом чемпионате Германии Кастелен не провёл ни одного матча. Операция пройдёт в середине следующей недели, сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на официальный сайт УЕФА.