Дэвид Хэй будет драться с Кличко

18 сентября 2008, 17:53

Ричард Шафер, исполнительный директор промоутерской компании Golden Boy Promotions, которая представляет интересы экс-чемпиона мира в первом тяжелом весе Дэвида Хэя, заявил, что команда Владимира Кличко заинтересована в бое с британцем. В интервью британскому изданию Sportinglife Шафер заявил о том, что чемпион IBF и WBO в супертяжелом весе Владимир Кличко может провести следующую защиту своих титулов против Хэя, передает«Корреспондент». Golden Boy имеет давние связи с советником Кличко американцем Шелли Финкелем, который, по словам Шафера, заверил его в том, что Владимир Кличко не будет возражать против поединка с британцем. "Я разговаривал с Шелли Финкелем, и он сказал мне, что они согласятся на бой против Дэвида Хэя", - сообщил Шафер. Напомним, что 13 декабря этого года Кличко предстоит провести обязательную защиту своего титула IBF против российского боксера Александра Поветкина. Дэвид Хэй планировал провести хотя бы два поединка в рамках супертяжелого веса, прежде чем встречаться с Кличко, однако если такая возможность представится ему раньше, он выйдет на бой против чемпиона. "В любом случае я сделаю это, - заявил Хэй. - Я не беспокоюсь по поводу того, когда этот бой состоится. В идеале, конечно, было бы неплохо провести пару разминочных поединков, а затем выйти на главный бой. Это помогает раскрутке боя и чем дольше его ждут, тем больше интерес к нему. Это также даст американской публике возможность увидеть меня в деле, но если этот бой может состояться только в начале следующего года - пусть будет так. Я готов к этому". Ранее старший брат Владимира Кличко Виталий заявлял, что оптимальным соперником для его брата был бы российский супертяж Николай Валуев. Тем временем, стало известно, что следующим соперником Хэя может стать экс-чемпион мира 47-й Рой Мерсер.

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