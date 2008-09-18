Шустер думал, что белорусам мы забьем больше

Главный тренер мадридского Реала прокомментировал первый матч своей команды в групповом этапе Лиги Чемпионов против белорусского БАТЭ. "Учитывая, как мы начали встречу, я ожидал, что мы забьем больше голов, поэтому я разочарован. Впрочем, радует, что мы взяли три очка. После первого гола было видно, что БАТЭ не сможет ответить, и нам надо было забивать в этот момент второй и третий мяч. В итоге же нам все пришлось начинать сначала", - заявил Шустер. "Мне не понравилось то, что мы расслабились. Почему это случилось? Спрашивать надо у игроков, не у меня. Я их об этом не просил. Мы упустили отличный шанс записать на свой счет крупную победу и порадовать болельщиков еще больше", - сказал тренер Сливочных. "Зенит с минимальным счетом уступил Ювентусу, поэтому выйдет на матч против нас с большим желанием. Если нам удастся добиться хорошего результата в Санкт-Петербурге, это станет огромным шагом вперед на пути в плей-офф", - сказал наставник Реала. Напомним, что вчера, 17 сентября, мадридский Реал выиграл стартовый матч группового этапа Лиги Чемпионов у белорусского БАТЭ со счетом 2:0, передает «Корреспондент».