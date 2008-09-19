Кубок УЕФА. «Металлист» проиграл «Бешикташу»

Состоялся матч Кубка УЕФА среди команд «Бешикташ» и «Металлист». Украинцы проиграли игру, пропустив гол. Результаты матча: «Бешикташ» - «Металлист» - 1:0 «Бешикташ»: Рюшту, Куртулус, Сиссе, Сивок, Серич, Инкеман, Дельгадо (Экрем, 87), Нобре (Бобо, 73), Телло (Оскан, 73), Холошко, Запоточны «Металлист»: Горяинов, Конюшенко (Бордиян, 51), Папа Гуйе, Обрадович, Майдана, Слюсар (Рыкун, 72), Валяев, Эдмар, Тришович, Девич (Бабич, 93), Джексон. Арбитр: Ингварссон (Швеция) Гол: Холошко (51) Предупреждение: Девич (69)