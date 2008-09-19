«Милан» привнесет престиж в Кубок УЕФА

Легендарный защитник «Милана» Франко Барези считает, что несмотря на неудачное начало, красно-черные проведут блестящий сезон. «У «Милана», бесспорно, будет отличный сезон, - сказа Барези Uefa.com. – Очень жаль, что после стольких лет они остались без Лиги чемпионов, но Кубок УЕФА – тоже важный опыт, думаю, «Милан» может добавить престижа этому соревнованию, передает «Спорт.com.ua». Клуб проделал отличную работу на трансферном рынке, приобрел важных игроков. Думаю, они одни из претендентов на победу в Европе, пусть и не в Лиге чемпионов».