Кубок УЕФА. 1-й раунд. Результаты всех матчей

19 сентября 2008, 08:36

Состоялись матчи 1-го раунда Кубка УЕФА. Их результаты: Группа 1 Баник Чехия – Спартак Россия – 0:1 (0:0) Гол: 0:1 – Больф (55, автогол). БАНИК: Вашек, Больф, Неувирт, Ржезник, Тхурж, Галасек, Марек, Отепка, Микола (Личка, 75), Сверкош, Стршигавка (Зегер, 59). СПАРТАК: Плетикоса, Фатхи, Шишкин, Филипенко, Йиранек, Родригес (Рыжков, 46), Моцарт, Ковач, Быстров (Паршивлюк, 79), Саенко, Прудников. 16 сентября Герта Германия – Сент-Патрик Ирландия – 2:0 (0:0) Голы: 1:0 – Нику (50), 2:0 – Сантос (77). 18 сентября Бешикташ Турция – Металлист Украина – 1:0 (0:0) Гол: 1:0 – Холоско (51). Политехника Тимишоара Румыния – Партизан Сербия – 1:2 (1:1) Голы: 1:0 – Букур (26), 1:1 – Тосич (33), 1:2 – Богунович (65). Милан Италия – Цюрих Швейцария – 3:1 (1:0) Голы: 1:0 – Янкуловски (45+1), 2:0 – Пато (57), 3:0 – Боррьелло (74), 3:1 – Джурич (78). МИЛАН: Дида, Каладзе, Антонини, Бонера, Зеедорф, Янкуловски (Дармиан, 75), Кака, Амброзини (Эмерсон, 68), Фламини, Пато (Боррьелло, 65), Шевченко. Группа 2 Вольфсбург Германия – Рапид Румыния – 1:0 (0:0) Гол: 1:0 – Графите (47, пенальти). Портсмут Англия – Витория Гимараэш Португалия – 2:0 (1:0) Голы: 1:0 - Диарра (39), 2:0 - Дефо (59). Кайсериспор Турция – ПСЖ Франция – 1:2 (0:1) Гол: 0:1 – Кежман (5), 1:1 – Толедо (87), 1:2 – Луиндула (89). ПСЖ: Ландро, Сеара, Бурийон, Арман, Траоре, Панкрат, Клеман (Макелеле, 61), Ротен, Луиндула, Кежман (Арно, 78), Санкаре. Севилья Испания – Зальцбург Австрия – 2:0 (1:0) Гол: 1:0 – Капель (6), 2:0 – Коррейя (90). СЕВИЛЬЯ: Палоп, Прието, Фасио, Наварро, Скиллачи, Конко, Капель (Коррейя, 59), Мареска (Кануте, 46), Ромарик, Луис Фабиано (Чевантон, 68), Навас. Сампдория Италия – Каунас Литва – 5:0 (3:0) Голы: 1:0 - Бонаццоли (14), 2:0 – Бонаццоли (22), 3:0 – Кассано (36), 4:0 – Кассано (57), 5:0 – Форнароли (90). Группа 3 Омония Кипр – Манчестер Сити Англия – 1:2 (0:0) Голы: 1:0 - Дуро (49), 1:1 - Жо (59), 1:2 - Жо (72). МАНЧЕСТЕР СИТИ: Харт, Сабалета, Ричардс, Данн, Гарридо, Компани (Фернандес, 84), Райт-Филлипс, Айрленд, Элано (Хаманн, 85), Робиньо, Жо (Старридж, 76). Нанси Франция – Мазеруэлл Шотландия – 1:0 (1:0) Гол: 1:0 – Беренгер (42). Янг Бойз Швейцария – Брюгге Бельгия – 2:2 (1:1) Голы: 1:0 – Шнювли (16), 1:1 – Сонк (33), 1:2 – Клемент (72), 2:2 – Домбиа (90). Динамо Загреб Хорватия – Спарта Чехия – 0:0 (0:0) Маритиму Португалия – Валенсия Испания – 0:1 (0:1) Гол: 0:1 - Морьентес (12). ВАЛЕНСИЯ: Брито, Алексис, дель Орно, Эльгера, Мигел, Альбельда, Эду (Мануэль Фернандеш, 71), Ангуло, Морьентес (Вилья,79), Пабло Эрнандес, Жигич (Мата, 64). Группа 4 НЕК Голландия – Динамо Бухарест Румыния – 1:0 (0:0) Гол: 1:0 – ван Бекеринг (61). Беллинцона Швейцария – Галатасарай Турция – 3:4 (1:1) Голы: 1:0 – Лустринелли (32), 1:1 – Кьюэлл (38), 2:1 – Серметер (47), 2:2 - Барош (52), 2:3 – Барош (80), 3:3 – Ла Рокка (89), 3:4 – Линкольн (90). Расинг Испания – Хонка Финляндия – 1:0 (0:0) Гол: 1:0 – Хонатан Перейра (46). Наполи Италия – Бенфика Португалия – 3:2 (2:1) Голы: 0:1 – Суазо (16), 1:1 - Витале (18), 2:1 – Денис (19), 3:1 – Маджо (54), 3:2 – Луизао (59). Эвертон Англия – Стандард Бельгия – 2:2 (2:2) Голы: 0:1 - Мбокани (9), 1:1 - Айегбени (23), 1:2 – Йобо (35, автогол), 2:2 – Кастильо (38). Группа 5 16 сентября Апоэль Кипр – Шальке-04 Германия – 1:4 (0:3) Голы: 0:1 – Вестерманн (25), 0:2 – Ракитич (36), 0:3 – Висенте Санчес (41), 1:3 – Миросавлевич (72), 1:4 – Халил Алтынтоп. 18 сентября Литекс Болгария – Астон Вилла Англия – 1:3 (1:1) Голы: 1:0 – Попов (1:0), 1:1 – Рео-Кокер (45+1), 1:2 – Бэрри (72, пенальти), 1:3 – Петров (90+2). Бранн Норвегия – Депортиво Испания – 2:0 (2:0) Голы: 1:0 – Бьярнасон (22, пенальти), 2:0 - Солли (37). Аустрия Австрия – Лех Польша – 2:1 (0:0) Голы: 1:0 – Шиммер (63), 1:1 – Ренгифо (65), 2:1 – Шиммер (76). Сетубал Португалия – Херенвен Голландия – 1:1 (0:0) Гол: 1:0 - Леандро Карриджо (67), 1:1 – Эльюнусси (90). Группа 6 Славен Хорватия – ЦСКА Россия – 1:2 (1:0) Голы: 1:0 – Юрич (42), 1:1 – Вагнер Лав (81), 1:2 – Вагнер Лав (89). СЛАВЕН: Родич, Рогуль, Полдругач, Лапич, Грегурина (Билен, 71), Юрич (Шехич, 69), Нунке, Чаваль (Марас, 81), Пурич, Вручина, Посавец. ЦСКА: Акинфеев, Одиа (Шемберас, 60), Игнашевич, В.Березуцкий, А. Березуцкий, Жирков, Алдонин (Дзагоев, 46), Рахимич, Мамаев (Рыжов, 89), Красич, Вагнер Лав. Черно Море Болгария – Штутгарт Германия – 1:2 (1:0) Голы: 1:0 – Дяков (42), 1:1 – Гомес (66), 1:2 – Гомес (81). ШТУТГАРТ: Леманн, Танши, Дельпьер, Буларуз, Осорио (Хильберт, 46),Маньин, Хитцльшпергер, Хедира, Шимак (Какау, 47), Ланиг, Гомес. Славия Чехия – Васлуй Румыния – 0:0 (0:0) Брондбю Дания – Русенборг Норвегия – 1:2 (0:1) Голы: 0:1 - Сапара (29), 0:2 – Скьелбред (55), 1:2 - Крон-Дели (63). Ренн Франция – Твенте Голландия – 2:1 (1:1) Голы: 0:1 – Деннебоом (12), 1:1 – Мбия (37), 2:1 – Боканегра (49). Группа 7 Москва Россия – Копенгаген Дания – 1:2 (0:1) Голы: 0:1 – Нордстранд (45, пенальти), 1:1 – Самедов (90), 1:2 – Сьонко (90). МОСКВА: Амельченко, Набабкин, Годунок, Йоп, Кузьмин, Самедов, Ст.Иванов, П.Быстров, Чеснаускис (Ставпец, 61), Стрелков (Лаго, 69), М.Лопес (Бракамонте, 53). КОПЕНГАГЕН: Кристиансен, Вендт, Лаурсен, Нордстранд (Сьонко, 70), Поспех, Квист, Хатчинсон, Йоргенсен, Кристенсен, Сантин (Аилтон Алмейда, 81), Норегард. Жилина Словакия – Левски Болгария – 1:1 (0:0) Голы: 1:0 – Владавич (48, пенальти), 1:1 – Жоазиньо (63). Боруссия Дортмунд Германия – Удинезе Италия – 0:2 (0:2) Голы: 0:1 – Флоро Флорес (7), 0:2 – Инлер (34). Борац Сербия – Аякс Голландия – 1:4 (0:2) Голы: 0:1 – Сулеймани (11), 0:2 – Луис Суарес (35), 1:2 – Милованович (50), 1:3 – Хунтелар (71), 1:4 – Хунтелар (86). Тоттенхэм Англия – Висла Польша – 2:1 (1:1) Голы: 1:0 – Бентли (33), 1:1 – Йирсак (34), 2:1 – Бент (73). ТОТТЕНХЭМ: Гомес, Гантер (О'Хара, 57), Вудгейт, Кинг, Бэйл, Бентли, Дженас, Зокора, Леннон (Кэмпбелл, 57), Дос Сантос (Ассу-Экотто, 70), Бент. Группа 8 16 сентября Нордшелланд Дания – Олимпиакос Греция – 0:2 (0:0) Голы: 0:1 – Митроглу (74), 0:2 – Лето (90+3). 18 сентября Хапоэль Тель-Авив Израиль – Сент-Этьен Франция – 1:2 (0:1) Голы: 0:1 – Пайе (7), 0:2 – Фейндуно (60), 1:2 - Лала (90). Гамбург Германия – Униря Румыния – 0:0 (0:0) ГАМБУРГ: Рост, Алекс Силва, Райнхардт, Янсен (Атуба, 86), Демель, де Йонг, Яролим, Троховски, Невес (Питройпа, 60), Герреро, Олич (Петрич, 64) Фейеноорд Голландия – Кальмар Швеция – 0:1 (0:0) Гол: 0:1 – Эльм (72). Брага Португалия – Артмедиа Словакия – 4:0 (3:0) Голы: 1:0 – Эвальдо (3), 2:0 - Зе Мейонг (18), 3:0 – Зе Мейонг (30, пенальти), 4:0 – Зе Мейонг (76).

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