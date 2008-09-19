Боксер Оскар Диас вышел из комы

25-летний боксер Оскар Диас очнулся после комы и теперь может дышать сам. Лечащие врачи спортсмена сообщили, что он перешел из критического состояния в стабильное, и его восстановление внушает оптимизм, сообщает «Газета.Ru», 16 июля в Диас в поденке второго полусреднего веса за титул USBA против Делвина Родригеса неудачно упал на табуретку, поставленную для него в перерыве между 10-м и 11-м раундами. После чего боксер был доставлен в больницу, где врачи провели двухчасовую операцию по удалению, возникшей в результате удара, опухоли могза.