Никулин и Зубов приглашены в основной лагерь «Оттавы»

На турнире новичков в Китченере победу праздновала «Оттава», обыгравшая в финале «Торонто» - 7:5. Нападающие Александр Никулин и Илья Зубов набрали в этом матче по 2 очка. Вместе с форвардом Питером Регином и вратарем Брайаном Эллиотом оба россиянина приглашены в основной тренировочный лагерь команды. «Парни выглядели хорошо, а прогресс Зубова - просто потрясающий», - заявил генеральный менеджер «Оттавы» Брайан Мюррей. Тем не менее, как сообщает «Спорт Экспресс», вполне вероятно, что из-за высокой конкуренции в составе Никулин и Зубов начнут регулярный чемпионат в АХЛ.