Центрового «Портленда» признали самым худшим певцом

Центровой «Портленда» Грег Оден признан самым худшим певцом, который когда-либо пел в караоке. Как сообщает «Газета.Ru», видео, где 213-метровый баскетболист поет песню группы N'SYNC – «Its Gonna Be Me» – на открытии одной из некоммерческих организаций, которая занимается проблемами молодежи, было размешено в интернете и вызвало большой интерес. Те кто видел его единогласно согласились с тем, что Одену лучше больше не петь, а заниматься баскетболом. Журналист газеты Oregonian признал это «худшим пением в караоке, которое он когда либо слышал».