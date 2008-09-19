«Ювентус» подписал новый контракт с Каморанези

Соперник «Зенита» по группе в Лиге чемпионов «Ювентус» продлил контракт с полузащитником сборной Италии Мауро Каморанези до июня 2011 года. В четверг Каморанези встретился с президентом клуба Джованни Коболи Джильи, управляющим директором Жаном-Клодом Бланом и спортивным директором Алессио Секко, сообщает «Советский спорт». «Для меня важен новый контракт, - заявил Мауро Каморанези. – Я пришел в Турин в 2002 году, и для меня большая честь носить форму «бьянконери» в течение девяти сезонов. Непросто играть на столь высоком уровне такое длительное время. Я уверен, что в будущем нас ждет много побед».