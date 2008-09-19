Лаудруп: На поле была единая команда

Главный тренер московского «Спартака» Микаэль Лаудруп после победы над чешским «Баником» в первом матче первого раунда Кубка УЕФА, который стал для него дебютным, рассказал о ходе встречи, сообщает «Советский спорт». «Первые 20–25 минут «Баник» играл очень хорошо, — сказал после матча Лаудруп. — Чехи выглядели активнее, много атаковали, имели преимущество. Но в середине первого тайма мы сумели выровнять игру, а после перерыва завладели инициативой и создали больше голевых возможностей. Конечно, побеждать всегда приятно — тем более в своем первом матче в гостях. Однако впереди нас ждет ответный поединок в Москве, в котором также нужно играть на победу. Я недолго нахожусь в команде, что-то увидел и подкорректировал, но успех в сегодняшней игре в большей степени зависел от футболистов. Если в некоторых матчах спартаковцы слабо проводили вторые таймы, то сегодня такого не было. Мы сыграли достаточно ровно, и на поле была единая команда».