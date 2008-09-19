Малиньягги лишили титула чемпиона IBF

Международная федерация бокса (IBF) сообщила о том, что обладатель чемпионского пояса этой организации в первом полусреднем весе Пол Малиньягги не сможет провести бой против обязательного претендента Германа Нгуджо и поэтому лишается титула чемпиона, передает «Советский спорт». Нгуджо теперь предстоит встретиться в бою за вакантный титул с бывшим чемпионом IBF Хуаном Уранго. Как сообщил представляющий интересы Нгуджо промоутер Ивон Мишель, они были готовы подождать исхода поединка между Малиньягги и Рикки Хаттоном, чтобы потом встретиться с победителем, однако ни один из этих боксеров не гарантировал им титульного боя. «Мы готовы были проявить терпение и подождать, чтобы дать Малиньягги провести защиту против Хаттона. Однако нам нужны были гарантии того, что победитель боя в первую очередь встретится с нами. Мы не получили таких гарантий, поэтому потребовали от IBF объявить конкурс заявок, что вынудило Малиньягги отказаться от титула», — рассказал Мишель.