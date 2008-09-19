Венгер недоволен судейством

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер раскритиковал на следующий день после матча с киевским «Динамо» работу главного арбитра встречи испанца Луиса Медины Канталехо. Напомним, что матч закончился со счётом 1:1, отмечает «Советский спорт». Особенное возмущение специалиста вызвало то, как Медина Канталехо воспринял эпизод, в котором Вукоевич достаточно грубо сфолил на Тео Уолкотте: «За такой фол арбитр должен был удалить его раза три». Помимо этого, Венгер был недоволен ситуацией с добавленным временем: «Хотел бы я знать, почему добавлено было три минуты, а сыграна всего одна. Наверное, у арбитра какие-то свои часы, и я не знаю, как они работают. Может быть, это зависит от настроения судьи?»